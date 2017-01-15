Глава МИД Греции назвал Politico "голосом турецких хозяев"

АФИНЫ, 15 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас назвал "голосом турецких хозяев" европейское издание газеты Politico, возложившей на него вину за срыв международных переговоров по кипрскому урегулированию в Женеве. Министр обвинил газету в искажении фактов.

Politico написала в воскресенье в статье под заголовком "Греческий министр обвиняется в срыве переговоров по Кипру", что на очередном раунде переговоров по воссоединению острова Грецию будет представлять премьер Алексис Ципрас, поскольку Котзиаса якобы отстранят от участия в конференции за "неожиданное" требование вывести турецкие оккупационные войска с Кипра. Судя по статья, газета не знает, что Греция постоянно требует отмены системы гарантий для Кипра, содержащихся в договоре 1960 года, и вывода турецких войск. "Несмотря на недели челночной дипломатии между ООН, двумя кипрскими лидерами и тремя страна-гарантами, чтобы заложить основу для мирного соглашения по Кипра на переговорах в Женеве на прошлой неделе, Котзиас появился на конференции с неожиданными для Турции и турок-киприотов требованиями, в том числе полном и быстром выводе турецких сил, и повторил их на импровизированной пресс-конференции во время перерыва в переговорах", — говорится в статье. При этом Politico утверждает, что об отстранении министра от дальнейших переговоров "из-за жалоб ООН и других на поведение Котзиаса" ей сообщили "два чиновника". По мнению газеты, представители правительства Греции уже попытались "смягчить" позицию Афин.

"Для тех, кто является голосом своего хозяина, то есть турок, разумно считать, что успех в Женеве будет успехом, если мы сдадимся туркам, узаконим их права вмешательства, а также возможность и способность оккупировать часть Кипра. У нас другая концепция: мы должны выполнять европейское и международное право, должен быть возвращен Кипру суверенитет, должен быть максимум прав у турок-киприотов, а также максимальное чувство безопасности у греков-киприотов", — сказал Котзиас в интервью Афинскому агентству новостей, комментируя публикацию в Politico.

По словам министра, газета исказила целый ряд фактов.

"Например, что мы якобы были прерваны переговоры. Это не правда. Как генсек ООН, так и президент (Кипра) Анастасиадис, также как и я, предложили продолжить в пятницу Женевскую конференцию на политическом уровне. Как и было запланировано", — сказал глава МИД Греции.

Он отметил, что переговоры сорвали турки.

"Турки, которые отказались от переговоров, встали и ушли очень рано в пятницу, сказали, что у них нет времени для политических консультаций и пусть технические команды встречаются. Без политических директив не могут, однако, технические команды встречаться. Мы запланировали политические консультации и продолжение конференции на политическом уровне в четверг и пятницу, а они отменили их", — заявил глава МИД Греции.

По его словам, удивительно, что есть европейские, греческие и другие средства массовой информации, которые приветствуют тех, кто срывает согласованный процесс в Женеве.

Ранее европейская версия издания Politico написала, что Россия пытается подорвать процесс объединения острова, и этим "обеспокоены на Кипре".

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, который занимается кипрской проблемой более 40 лет, назвал нелепыми и несправедливыми попытки обвинить Россию в подрыве переговоров. "Это очевидно, что антироссийская истерия становится заразной", — заявил Чижов.