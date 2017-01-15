В результате взрыва газа в Германии пострадали не менее пяти человек

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва газа в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает таблоид Bild.

Как пишет издание, взрыв произошел в одноквартирном доме. К моменту приезда спасателей здание полностью сгорело. По словам полиции, причиной взрыва могли стать газовый баллон или газовая плита.

Отмечается, что двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены вертолетами спасательных служб в больницу в городе Любек.