Президент Венесуэлы подтвердил готовность к диалогу с оппозицией

МЕХИКО, 15 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в воскресенье свою готовность продолжать диалог с оппозицией.

"Национальная ассамблея продолжает действовать вне рамок законности, но я вновь подтверждаю свою волю вновь вступить в политический диалог для обеспечения мира в Венесуэле", — заявил Мадуро в ходе представления годового отчета о работе правительства.

Конституция Венесуэлы (статья 237) обязывает главу государства представлять отчет перед парламентом, однако верховный суд разрешил ему выступить с отчетом в здании самого суда. По мнению верховных судей, все решения последних заседаний парламента не имеют силы, так как национальная ассамблея по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.

"Сожалею, что не нахожусь в национальной ассамблее в этом году (для отчета) в тех обстоятельствах, которые привели законодательную власть к тому, что она контролируется группой партий, представляющих интересы олигархии и империализма в Венесуэле. Надеюсь, что в 2018 году смогу представить отчет перед лицом достойного парламента, который уважает конституцию, верю, что в 2018 году так и будет", — сказал Мадуро.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро и ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.

Девятого января оппозиционный парламент признал президента Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.