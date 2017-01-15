СМИ: Олланд предпочел театральную постановку дебатам социалистов

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд не стал смотреть дебаты на праймериз социалистов и их сторонников перед президентскими выборами в стране, отдав предпочтение посещению театра, передает сайт телеканала BFMTV.

"В то время как семь кандидатов участвуют в дебатах, стало известно, что президент Франсуа Олланд их не смотрит. Тот, кто решил не выдвигать свою кандидатуру в будущем мае, предпочел отправиться сегодня вечером в театр, чтобы посмотреть выступление Мишеля Дрюкера в парижском театре", — написано на сайте.

По данным журналистов, компанию для похода в театр Олланду составила министр культуры Франции Одри Азуле.

Вечером в воскресенье во Франции проходят дебаты социалистов и их сторонников. Борьбу за право баллотироваться ведут семь кандидатов: помимо тройки лидеров опроса это бывший министр образования Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер "Радикальной левой партии" Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата), лидер "Экологической партии" Франсуа де Рюжи.

Праймериз правящей "Социалистической партии" и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.