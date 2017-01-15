В Белоруссии пока не готовы к безвизовому въезду иностранцев

МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Белорусские пункты пропуска через границу пока не готовы к безвизовому въезду иностранцев, заявил начальник главного консульского управления МИД республики Игорь Фисенко в эфире местного телевидения в воскресенье.

Ранее президент Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск". Указ распространяется на США и 39 стран Европы, включая всех членов Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Документ был опубликован вечером 11 января, он вступит в силу через месяц после этой даты.

"Аэропорт наиболее подготовлен для приема дополнительного потока гостей. Мы знаем, что у нас есть проблемы с пунктами пропуска наземными. В аэропорту таких проблем нет. Недавно он был реконструирован. Современный, новый аэропорт, который готов принять дополнительных гостей", — сказал Фисенко.

"Нужно, чтобы на земле все было готово для приема дополнительных тысяч или десятков тысяч гостей. Мы знаем, что наши пункты пропуска, например, на белорусско-литовской границе и сегодня не справляются с тем потоком, который есть в данный момент. Если мы добавим к нему еще 10-20 тысяч, то наши люди будут стоять в очередях и иностранцы тоже и испытывать далеко не самые лучшие впечатление", — пояснил он.