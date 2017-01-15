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В мире

В Белоруссии пока не готовы к безвизовому въезду иностранцев

21:3115.01.2017
(обновлено: 21:32 15.01.2017)
1135048
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости. Иван Руднев
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МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Белорусские пункты пропуска через границу пока не готовы к безвизовому въезду иностранцев, заявил начальник главного консульского управления МИД республики Игорь Фисенко в эфире местного телевидения в воскресенье.

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
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Минск не надеется на ответные шаги ЕС по безвизовому режиму
Ранее президент Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск". Указ распространяется на США и 39 стран Европы, включая всех членов Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Документ был опубликован вечером 11 января, он вступит в силу через месяц после этой даты.

"Аэропорт наиболее подготовлен для приема дополнительного потока гостей. Мы знаем, что у нас есть проблемы с пунктами пропуска наземными. В аэропорту таких проблем нет. Недавно он был реконструирован. Современный, новый аэропорт, который готов принять дополнительных гостей", — сказал Фисенко.

"Нужно, чтобы на земле все было готово для приема дополнительных тысяч или десятков тысяч гостей. Мы знаем, что наши пункты пропуска, например, на белорусско-литовской границе и сегодня не справляются с тем потоком, который есть в данный момент. Если мы добавим к нему еще 10-20 тысяч, то наши люди будут стоять в очередях и иностранцы тоже и испытывать далеко не самые лучшие впечатление", — пояснил он.

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В мире
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8 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • svetla michailova
    Чего и следовало ожидать. )
    21:33
    15.01.2017
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  • virshych в ответ пользователю svetla michailova(показатьскрыть)
    svetla michailova, для вас как бальзам на сердце, есть повод позубоскалить.
    22:22
    15.01.2017
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  • Елена Панкратова в ответ пользователю virshych(показатьскрыть)
    virshych, а что она не так написала? Прежде чем всякие законы принимать, надо думать о последствиях и способах и возможностях его исполнения. А не на популизм работать или чтобы соседу хоть чуть чуть подгадить.
    00:13
    16.01.2017
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  • Петр Иванов в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, Верно! Законы (бездумно) подписывать это не с С.Сигалом морковки грызть...
    00:45
    16.01.2017
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  • Tut_en
    "Эта сказка хороша,начинай сначала."Програмная политика президента РБ.
    01:53
    16.01.2017
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  • Tut_en в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, У него выхода нет.В Беларуссии натуральная катострофа,а у власти остаться хочется,вот и крутится как уж на вертеле.
    01:58
    16.01.2017
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  • Leonr1950
    Все эти злобные, злорадствующие комментарии оставьте при себе. О положении дел в республике не вам всем тут судить. Лучше подумайте, каким образом случилось так, чт главный союзник Россия стала относиться к Беларуси как к иностранному, а не союзник государству?
    С белорусской авиакомпании "Белавиа" за пролет ¹ⁿ километров над с Россией стали брать, как с иностранной компании 80$, а не 8$, как с российской хотя в Союзном государстве общее воздушное пространство?
    Газпром снизил стоимость газа в Европе, а Беларуси нет?
    Можно привести и другие "российские мероприятия", не соответствующие союзной дружбе.
    Вообще из статьи в статью идут комментарии о том, что "крутится как уж на веретеле". И это о руководители государства, которое взодит в Союзное государство? Это что, у России появиться враг в лице Лукашенко? Это как понимать - "русский мир наступает"?
    Наверное то и другое. Наверное потеряв контроль над здравым смыслом вы готовы "вытолкнуть" Беларусь. Спешу вас всех, недовольных разочаровСоюзный бюджет на 2017 год парламентом Союзного государства принят,совместные учения военных двух стран в этом году на територии Беларуси пройдут. И многое другое, соответствующие союзной тематике. И ваше "брызгание слюней" против братского народа, никого, кроме пару таких же как вы комментаторов, не интересует.
    07:34
    16.01.2017
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  • Дядя Сэм в ответ пользователю Leonr1950(показатьскрыть)
    Leonr1950, вроде грамотный человек, а читаете и за деревьями леса не видите! ))) Сказано же про Батьку: "Надо придерживаться одной линии, а не вертеться, как уж на сковородке" - и вашим и нашим ! Раз он так то и с ним так ! Вот и всё ! ))))
    11:04
    16.01.2017
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  • Leonr1950 в ответ пользователю Дядя Сэм(показатьскрыть)
    Дядя Сэм,
    А что, Лукашенко не так делает? Как конкурировать, например, МАЗу, у которого цена на энергоресурсы выше, чем у КамАЗа?
    Что бы убрать конкурента с российского рынка, вопреки всем договоренностям, что бы уже наверняка, добавили к белорусской автомобильной продукции утилизиционный сбор?
    Можно привести множество таких примеров, из которых следует, что республика вынуждена искать новые рынки сбыта.
    Вообще, весь этот накат на Беларусь связан с тем, что Лукашенко не хочет отдать за бесценок ряд предприятий.
    А что значит "и нашим и вашим"? Испортить со всеми отношения? Например, с Украиной? А ведь после того, как российской рынок "просел" Украина стала второй страной, после России по экспорту белорусской продукции. И сейчас, когда без всяких правил Россия уменьшила поставки нефти в Беларусь именно рассматривается возможность привозить ее через Одесский порт и территорию Украины.
    Лукашенко действует в интересах народа, кому это неясно.
    15:02
    16.01.2017
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  • centraluser в ответ пользователю svetla michailova(показатьскрыть)
    svetla michailova, ты статью для начала прочитай. написано, что не будут справляться НАЗЕМНЫЕ пункты пропуска, поэтому указ и предполагает безвизовый въезд иностранцев только через аэропорт, с которым всё ок, он хорошо подготовлен.
    18:14
    16.01.2017
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  • Leonr1950 в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова,
    "соседу хоть чуть чуть подгадить". А Россия Беларуси не чуть чуть. В апреле прошлого года Газпром снизил цену на газ для Германии на 56%, а Беларуси ни на копейку. Россия перевела белорусскую авиакомпанию "Белавиа" в разряд иностранных. И хотя в Союзном государстве общее воздушное пространство, стала взимать с этой компании за 100 километров пролета 80$, как платят иностранцы, а не 7$, как платят российские компании. Список вот этих "чуть чуть" можно продолжить, но не буду. Что касается непосредственно безвизового режима на пять дней, то это одна из возможностей поднять загрузку отелей вминске. По данным за 2015 год в 47 отелях такая загрузка была около 35%. Специалисты уверены, что приток туристов даст увеличение загрузки отелей на 20%.
    Всё делается для наполнения бюджета и улучшения жизненного уровня народа.
    18:39
    16.01.2017
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