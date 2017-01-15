Пенс: возможность сотрудничества с РФ по борьбе с ИГ важна для Белого дома

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что возможность сотрудничества с Россией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) представляет одну из главных задач администрации будущего президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, избранный президент дал ясно понять, что сейчас у нас ужасные отношения с Россией… И то, что избранный президент намерен сделать – проработать возможность установления лучших отношений", — сказал Пенс в интервью телеканалу Fox News

"У нас есть общий враг в ИГ, и возможность работы с Россией над тем, чтобы противостоять, выследить и уничтожить ИГ в зародыше представляет собой чрезвычайно важную задачу для приходящей администрации", — добавил он.