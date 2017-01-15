Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с РФ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения, заявил избранный вице-президент США Майк Пенс телеканалу CBS.

"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", — заявил Пенс.

По его словам, налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.

Кроме того, Пенс решительно опроверг сообщения о том, что команда Трампа якобы поддерживала контакт с "российскими хакерами", которых спецслужбы США обвиняют в попытке вмешаться в выборы американского президента.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik , причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.