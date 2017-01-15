Глава ЦРУ предупредил, что "спонтанность" Трампа способна навредить США

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Директор ЦРУ в уходящей американской администрации Джон Бреннан в воскресенье заявил, что не уверен в способности избранного президента Дональда Трампа следовать интересам нацбезопасности США.

Бреннан считает, что спонтанность Трампа может помешать ему в этом. "Спонтанность — это не то, что защищает интересы нацбезопасности. Когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он отдаёт отчёт о последствиях (такой реакции) на Соединенные Штаты, а они могут быть глубокими", — сказал он в интервью телеканалу Fox News

Также в интервью он осудил то, что Трамп сравнил спецслужбы с поведением нацистов. Бреннан назвал такое сравнение "недопустимым". Бреннан не считает, что упоминание в брифинге для Трампа доклада экс-сотрудника МИ-6 о компромате на Трампа, который будто собирали российские спецслужбы, было доказательством, что этот доклад службы посчитали достоверным. По его словам, этот доклад уже некоторое время находился в открытом доступе, и разведка просто обратила внимание Трампа на этот факт.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой утечек и фальшивок в его адрес от спецслужб и экс-сотрудников спецслужб.

В частности, ранее американские СМИ сообщили, что бывший агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил передавал документы целому ряду лиц, в частности — в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Сам доклад, правдивость которого не выдерживала никакой критики, вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды. В нем содержалась информация о якобы компромате против Трампа, собранная Москвой. Пресс-секретарь президента РФ опроверг эту информацию.

Трамп считает "позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию" и это "нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".