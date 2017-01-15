Наумкин: Москва надеется на положительный итог встречи палестинских сил

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва надеется, что результатом встречи политических сил Палестины в российской столице станет единодушие в вопросе общей программы, рассказал агентству Sputnik руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Неформальные межпалестинские переговоры проходят 15-17 января в Москве в Институте востоковедения РАН с целью восстановления национального единства. На переговоры прибыли представители восьми палестинских фронтов, включая правящий ФАТХ и контролирующий сектор Газа ХАМАС.

"Важно, чтобы фокусом этой встречи была объединенная программа, могут ли палестинцы прийти к соглашению по общей программе или, как минимум, требованиям, которые объединяют фракции", — сказал Наумкин.

Он отметил, что правительство нацединства в Палестине, если его удастся сформировать, должно быть фракционным с возможностью всех сил вместе участвовать в управлении на всей территории Палестины.

"Мы посмотрим, как будет развиваться диалог вечером, у нас завтра половина дня, а потом встреча с господином (главой МИД Сергеем) Лавровым. Мы пока в начале этих переговоров, надежда в их отношении есть", — отметил организатор.

"Москва хочет единства в рядах палестинцев и единодушия хотя бы по программе", — резюмировал Наумкин.