Эстонских военных перевели на базу у контрольной линии Ливана с Израилем

ТАЛЛИН, 15 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Участвующие в миротворческой миссии UNIFIL в Ливане эстонские военнослужащие в воскресенье приступили к службе на военной базе ООН 6-50, расположенной у разделяющей Ливан и Израиль контрольной линии, сообщил главный штаб сил обороны Эстонии.

Временные силы ООН UNIFIL размещены на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности всемирной организации, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Совет Безопасности ООН в августе прошлого года по запросу правительства Ливана продлил еще на год — до 31 августа 2017 года — мандат миссии ООН в стране.

"Перевод на базу 6-50, расположенную в непосредственной близости от "голубой линии", на два последующих месяца означает, прежде всего, смену обстановки, а также и большую ответственность, поскольку вдали от основной базы мы должны будем действовать более самостоятельно и при необходимости быстро реагировать на разные ситуации", — сказал командир эстонского взвода Estpla-22 лейтенант Вирко Луйде.

Эстонские военнослужащие принимают участие в миротворческой миссии в составе объединенного финско-ирландского батальона (FINIRISHBAT). Из эстонского контингента сформировано механизированное пехотное подразделение с участием штабных офицеров. В задачу подразделения входит наблюдение, проведение патрулирования, несение службы на контрольных постах в ходе миротворческих операций. Эстонские миротворцы ведут также сотрудничество с вооруженными силами Ливана. В конце мая 2015 года первая группа эстонских военнослужащих отправилась в зону миротворческой операции на юге Ливана UNIFIL. Сейчас в Ливане вместе со штабными офицерам служат около 40 эстонских военных.