Олланд: только прямые переговоры Израиля и Палестины могут привести к миру

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости. Только прямые переговоры лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса могут привести к разрешению конфликта, считает президент Франции Франсуа Олланд.

"Я хочу, чтобы наши намерения были предельно ясны: задача не в том, чтобы диктовать вовлеченным сторонам условия урегулирования, как некоторые это выставляют. Подчеркну, что только прямые переговоры между израильтянами и палестинцами могут привести к миру. Никто не сделает этого за них, их лидеры должны прислушаться друг к другу и убедить свои народы в необходимости компромисса", — заявил Олланд, выступая на международной конференции по ближневосточному урегулированию в Париже.

Он вновь выразил мнение, что концепция двух независимых государств — Израиля и Палестины — является единственно возможным решением по выходу из кризиса.

"Это не мечта вчерашнего дня. Реализация данного решения по-прежнему остается целью и задачей международного сообщества во всем его многообразии", — сказал президент Франции.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля назвал парижскую конференцию "последним вздохом вчерашнего мира". По словам Нетаньяху, международная встреча "согласована французами и палестинцами", укрепляет позиции Палестины и заставляет ее затягивать начало прямых переговоров без предварительных условий.