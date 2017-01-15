Террористы сбили ливийский МиГ-23 над Бенгази

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Разбившийся в Бенгази истребитель МиГ-23 ливийских ВВС был сбит террористами ракетой с тепловым наведением, передает ливийское агентство LANA со ссылкой на военный источник.

Ранее сообщалось, что самолет рухнул из-за технической неполадки, крушение произошло в районе на западе города.

Источник, связавшийся с агентством с авиабазы, сообщил, что пилот в кабине был один, и успешно катапультировался после удара ракеты.

В воскресенье ВВС Ливии вели бомбардировку последних укрытий террористов на западе Бенгази, отмечает агентство.

Против боевиков ИГ и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) в Бенгази около двух лет воюет Национальная армия Ливии, не подчиняющаяся властям в Триполи.