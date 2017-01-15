СМИ узнали о международных планах по палестино-израильском урегулированию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участники международной конференции в Париже по палестино-израильскому урегулированию планируют провести еще одну встречу до конца текущего года, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на текст проекта совместного коммюнике участников конференции, попавший в распоряжение газеты.

"В качестве последующих шагов после конференции заинтересованные участники, выражая свою готовность продвигаться далее в решении вопроса, намерены провести еще одну встречу до конца года, чтобы поддержать обе стороны в продвижении двухгосударственного решения", — приводит издание выдержку из документа.

Как отмечает газета, коммюнике также содержит призыв к сторонам конфликта через политические меры и шаги продемонстрировать искреннюю приверженность двухгосударственному решению и воздержаться от односторонних шагов, которые предрешат исход переговоров по ключевым вопросам.

По словам дипломатических источников издания, Иерусалим стал одним из ключевых вопросов, вызвавших разногласия в ходе обсуждения итогового варианта документа. Стороны еще могут изменить некоторые формулировки. В частности, свое желание скорректировать текст озвучила палестинская сторона через представителя Лиги арабских государств.

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в воскресенье в Париже. Во встрече примут участие около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". Россию на конференции в Париже представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.