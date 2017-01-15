Патрушев рассказал о доказательствах помощи терроризму отдельными странами

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В распоряжение России попадают новые подтверждения сотрудничества отдельных государств и влиятельных зарубежных компаний с террористическими организациями, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что России удалось активизировать работу в рамках Совета Безопасности ООН. Так, по словам Патрушева, она способствовала принятию важных резолюций, направленных на борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другими террористическими организациями, а также финансированием терроризма.

"Вместе с тем сегодня в наше распоряжение попадают все новые и новые подтверждения сотрудничества с террористами как отдельных государств, так и влиятельных зарубежных и в некоторых случаях даже транснациональных компаний. Речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, пресекать такую практику — задача всех без исключения стран, которые заявляют, что противодействуют терроризму.

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