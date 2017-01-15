Эйро предупредил о последствиях переноса посольства США в Израиле

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро предупредил, что возможный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим может привести к серьезным последствиям, передает агентство Рейтер.

Ранее советник Дональда Трампа Келлиэн Конуэй сообщила о намерении избранного президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Конечно, (провокация). Я думаю, что он сможет это сделать", — сказал Эйро в эфире телеканала France 3. "Это будет иметь очень серьезные последствия. Не первый раз этот вопрос возник в повестке дня президента США, но никто из них не позволил себе принять такое решение", — добавил министр.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения. Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В настоящий момент американское посольство находится в Тель-Авиве. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.