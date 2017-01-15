Патрушев заявил, что США используют интернет-серверы для шпионажа

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев напомнил, где располагаются основные интернет-сервера.

"К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США, и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете"

В октябре 2016 года американские спецслужбы заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Тем не менее, никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов властями США предъявлено не было.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к утечкам данных, называя обвинения США голословными и ни на чем не основанными.