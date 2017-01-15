На востоке Афганистана связанные с ИГ боевики похитили 13 богословов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Боевики, связанные с террористической группировкой ИГ, похитили 13 богословов в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

"Группа улемов (богословов) проводила тестирование студентов в Медресе в районе Хаски Мина (Haski Mina) сегодня утром, когда боевики ИГ совершили нападение и забрали 13 богословов в неизвестное место", — заявил представитель правительства провинции Аттаула Хогиани (Attaullah Khogiani).

По его словам, местные власти предпринимают усилия по освобождению похищенных.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, продолжает атаки на представителей афганской власти и силовиков. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах). В некоторых регионах провинции Нангархар в течение двух лет был проведен ряд операций по борьбе с ИГ.