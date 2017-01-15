Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой сообщения о встрече Трампа и Путина

ЛОНДОН, 15 янв — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Великобритании назвало "ерундой" и "попыткой подорвать президентство Дональда Трампа" сообщение издания Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике и начать работу по подготовке договоренности с Москвой об ограничении ядерных вооружений.

По данным газеты, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

Источники Sunday Times, которые, как сообщает издание, обсуждали эти планы в посольстве России в Лондоне, рассказали, что Кремль намерен согласиться на проведение саммита.

●Trump wants Putin summit in Reykjavik

●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP — The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.

"Это ерунда, попытка британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего", — сказал РИА Новости представитель посольства. Кроме того, в в Twitter посольство отреагировало на опубликованную Sunday Times "сенсацию" вопросом к изданию: "Фейковые новости как новый мейнстрим?".

Ранее, как сообщило агентство Блумберг, информацию Sunday Times опроверг представитель Трампа, назвав ее "стопроцентной ложью".

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.