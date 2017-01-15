Создатели сериала "Шерлок" обратились к россиянам

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Создатели британского сериала "Шерлок" о расследованиях знаменитого детектива отреагировали на утечку эпизода сериала в русской озвучке на день раньше эфира, призвав зрителей дождаться трансляции на телевидении и не распространять спойлеры – подсказки, раскрывающие ключевые моменты сюжета.

Последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке "Первого канала" нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия должна быть показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия будет транслироваться на минуту позже, с 00.01 мск.

"Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его", — такое сообщение появилось в официальном профиле сериала в Twitter. Пост сопровождается тэгом "Избавьте меня от спойлеров".

​"Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили (в интернет – ред.). Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось", — написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.

При этом в комментарии к ее твиту один из пользователей удивился тому, что сериал переводят на русский язык, и поинтересовался, кто его озвучивает. "У нас есть особый парень с подходящим голосом", — написала ему в ответ пользователь соцсети Elena_alvery.

​Также в соцсетях распространяются ироничные сообщения с тэгом #russiansdidit, в котором вина за утечку возлагается на российских хакеров.