Создатели сериала "Шерлок" обратились к россиянам

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Создатели британского сериала "Шерлок" о расследованиях знаменитого детектива отреагировали на утечку эпизода сериала в русской озвучке на день раньше эфира, призвав зрителей дождаться трансляции на телевидении и не распространять спойлеры – подсказки, раскрывающие ключевые моменты сюжета.
"Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его", — такое сообщение появилось в официальном профиле сериала в Twitter. Пост сопровождается тэгом "Избавьте меня от спойлеров".
BBC, когда Первый канал слил 3 серию Шерлока.#KeepMeSpoilerFree pic.twitter.com/T1Do61iKIK— Mайро. (@zloimiro) 15 января 2017 г.
"Российскую версию серии "Последнее дело" нелегально загрузили (в интернет – ред.). Пожалуйста, не распространяйте ее. До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось", — написала в Twitter продюсер сериала Сью Верчью.
#шерлок pic.twitter.com/nv1omRAmXi— la tortue (@Alexaniya) 14 января 2017 г.
При этом в комментарии к ее твиту один из пользователей удивился тому, что сериал переводят на русский язык, и поинтересовался, кто его озвучивает. "У нас есть особый парень с подходящим голосом", — написала ему в ответ пользователь соцсети Elena_alvery.
Шерлокоманы сейчас делятся на два лагеря:— Queen (@TheHellQueen1) 15 января 2017 г.
— бегут от спойлеров
— бегут смотреть слитый выпуск #НОЧЬШЕРЛОКА #Sherlock pic.twitter.com/LXMnk3sfyj
Также в соцсетях распространяются ироничные сообщения с тэгом #russiansdidit, в котором вина за утечку возлагается на российских хакеров.