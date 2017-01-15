На Сицилии арестовали мафиози из списка ста опаснейших преступников Италии

РИМ, 15 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские карабинеры арестовали в воскресенье в сицилийском городе Виагранде близ Катании мафиози Андреа Ниццу, который входил в список 100 наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске, сообщают местные СМИ.

Тридцатилетний гангстер считается главарем вооруженной группировки могущественного мафиозного клана "Сантапаола", который контролирует многомиллионный преступный бизнес, связанный с контрабандой наркотиков на Сицилии. В декабре 2014 года он был приговорен итальянским судом к шести годам, восьми месяцам лишения свободы, но скрылся от правоохранительных органов. С тех пор в отношении Ниццы были вынесены еще несколько судебных приговоров за совершение тяжких преступлений на общий срок, превышающий 50 лет тюрьмы.

Андреа Ницца действовал вместе с пятью своими братьями, один из которых – Фабрицио, некоторое время назад встал на путь сотрудничества со следственными органами. Судя по всему, именно он указал карабинерам место, где босс мафии скрывался от правосудия. Вместе с Ниццой были арестованы еще два человека, которые взяты под стражу за укрывательство опасного преступника.