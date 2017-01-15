В Египте прокомментировали версию о взрыве iPhone на борту лайнера EgyptAir

КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Версия о том, что перегревшийся мобильный телефон или планшет могли спровоцировать крушение лайнера EgyptAir в Средиземном море в мае прошлого года — это попытка французской стороны уйти от ответственности за трагедию, пишет египетский новостной портал "Бавабат Ньюз" со ссылкой на источник в минавиации Египта.

Ранее французская газета Parisien со ссылкой на следователей написала, что авиакатастрофа могла произойти из-за перегревшихся и воспламенившихся гаджетов в кабине пилотов.

"Кажется, что это попытка отрицать версию о закладке бомбы в самолет в аэропорту взлета Шарль-де-Голь во Франции… Цель таких заявлений — попытка уйти от ответственности за падение самолета, особенно учитывая, что лайнер марки Airbus, страна его создания и аэропорт последнего взлета — Франция, следовательно, Париж будет нести ответственность за инцидент, и компенсации будут удвоены, согласно международному праву", — цитирует издание слова источника.

Собеседник из минавиации Египта пояснил, что "взрыв батареи мобильного телефона не способен привести к катастрофе самолета с такой легкостью, учитывая, что внутреннее оснащение воздушного судна, включая кресла, ковровое покрытие, мебель, — производятся из негорючих материалов и не могут так быстро воспламениться… Кроме того, взрыв батареи не может привести к отверстию в корпусе самолета, о котором говорит следствие. Если бы это было так, то взрыв батареи мобильного мог бы привести и к обрушению жилого дома".

По данным французской газеты, следователи якобы обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой IPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами. Parisien отмечает, что об этом стало известно следователям после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, пока самолет еще находился на стоянке. По информации газеты, все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, как раз в том самом месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.