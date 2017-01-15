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В мире

В Египте прокомментировали версию о взрыве iPhone на борту лайнера EgyptAir

Тема:
Расследование крушения самолета EgyptAir (334)
13:5915.01.2017
(обновлено: 14:53 15.01.2017)
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Самолет авиакомпании EgyptAir. Архивное фото
© AP Photo/ Christophe Ena

КАИР, 15 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Версия о том, что перегревшийся мобильный телефон или планшет могли спровоцировать  крушение лайнера EgyptAir в Средиземном море в мае прошлого года — это попытка французской стороны уйти от ответственности за трагедию, пишет египетский новостной портал "Бавабат Ньюз" со ссылкой на источник в минавиации Египта.

Родственники пассажиров самолета EgyptAir MS804 летевшего из Парижа в Каир в аэропорту Каира. Архивное фото
© AFP 2017/ Khaled Desouki
СМИ: iPhone мог стать причиной падения египетского лайнера MS804
Ранее французская газета Parisien со ссылкой на следователей написала, что авиакатастрофа могла произойти из-за перегревшихся и воспламенившихся гаджетов в кабине пилотов.

"Кажется, что это попытка отрицать версию о закладке бомбы в самолет в аэропорту взлета Шарль-де-Голь во Франции… Цель таких заявлений — попытка уйти от ответственности за падение самолета, особенно учитывая, что лайнер марки Airbus, страна его создания и аэропорт последнего взлета — Франция, следовательно, Париж будет нести ответственность за инцидент, и компенсации будут удвоены, согласно международному праву", — цитирует издание слова источника.

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Собеседник из минавиации Египта пояснил, что "взрыв батареи мобильного телефона не способен привести к катастрофе самолета с такой легкостью, учитывая, что внутреннее оснащение воздушного судна, включая кресла, ковровое покрытие, мебель, — производятся из негорючих материалов и не могут так быстро воспламениться… Кроме того, взрыв батареи не может привести к отверстию в корпусе самолета, о котором говорит следствие. Если бы это было так, то взрыв батареи мобильного мог бы привести и к обрушению жилого дома".

Акция в память о жертвах авиакатастрофы самолета авиакомпании EgyptAir в Каире
© AFP 2017/ Mohamed El-Shahed
Французские следователи нашли следы тротила на рухнувшем лайнере EgyptAir
По данным французской газеты, следователи якобы обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой IPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами. Parisien отмечает, что об этом стало известно следователям после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, пока самолет еще находился на стоянке. По информации газеты, все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, как раз в том самом месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках.

Табличка авиакомпании EgyptAir в аэропроту Шарь-де-Голль в Париже, Франция. Архивное фото
© AP Photo/ Raphael Satter
Франция призвала передать останки жертв крушения египетского A320 семьям
Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.

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В мире
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7 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • rpeterray
    Я валяюсь ))) ! Продвинутый авиатор напихавший в сумку кучу
    парыжских парфюмов в баллонах и гаджеты ,которые суперпупер
    яблочные и греться НЕ могут, не знал и не ведал элементарной
    физики,что литиевые батареи греются и у Боингов Дримлайнеров
    у Теслы и у Айфончиков...И аэрозоли рванули. Я один раз видел,как
    взорвался баллончик с краской-аэрозолью на двигателе авто...
    Еле еле вовремя потушили...
    Если аэрозоль от тепла взорвался- получается объемный взрыв с огнем... И тю-тю панель управления Эйрбаса .
    Не менее эффективно,чем бомба....
    Этот помощник - просто идиот. Следы какой взрывчатки нашли ?
    Парфюма что-ли ?
    17:11
    15.01.2017
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  • antgruzdev
    "В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ." - ага, айфон.
    16:11
    15.01.2017
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