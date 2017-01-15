В Бенгази упал истребитель МиГ-23 ливийских ВВС

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 ливийских ВВС упал на западе города Бенгази из-за технической неполадки, передает телеканал Sky News Arabia.

Крушение произошло в контролируемом армией квартале Куариша. Военный источник сообщил каналу, что экипаж остался жив.

В Бенгази около двух лет против боевиков ИГ и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) воюют силы Национальной армии Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

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