ФАТХ хочет договориться с ХАМАС, чтобы провести выборы в Палестине к июню

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правящее в Палестине движение ФАТХ надеется договориться с ХАМАС в ближайшее время, чтобы провести всеобщие выборы к июню 2017 года, рассказал РИА Новости член политбюро ФАТХ Аззам аль-Ахмед.

Аль-Ахмед прибыл в Москву на неформальные переговоры по восстановлению палестинского единства, которые проходят 15-17 января в Институте востоковедения РАН при участии восьми палестинских фракций, включая ФАТХ и движение ХАМАС, правящее в секторе Газа.

"Нужно время…, требуется взаимопонимание между ФАТХ и ХАМАС, потому что фракции возлагают на них ответственность за раскол, мы надеемся как можно скорее договориться, чтобы провести всеобщие выборы к июню (2017 года), прекратить раскол и созвать Национальную конференцию", — сказал аль-Ахмед.

Всеобщие выборы — президента и парламента Палестины — не проходят в Палестине более 10 лет, с 2005 и 2006 года, соответственно.

По оценке аль-Ахмеда, оптимизм появился после прошедшей ранее в Бейруте конференции политических сил Палестины, она "отразилась положительно" на всех участниках. "Все начали говорить на этом языке, даже ХАМАС", — отметил аль-Ахмед.

В Бейруте 10-11 января прошло заседание комитета по подготовке к созыву Национальной палестинской конференции — высшего законодательного органа Палестины, не собиравшегося более 20 лет. Во встрече впервые приняли участие партия "Исламский джихад" и движение ХАМАС.