Экс-министр Британии обвинил Россию в сборе компромата на политиков страны

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший министр Великобритании по делам Европы Крис Брайант считает, что связанные с Россией или нанятые Москвой лица могут собирать компрометирующие данные в отношении высокопоставленных британских политиков, в том числе главы МИД Бориса Джонсона, пишет газета Guardian.

"Главная моя мысль в том, что (глава МИД Британии) Борис Джонсон, (министр по международной торговле) Лиам Фокс, (замглавы МИД) Алан Дункан, у которого есть сводка по России, и (министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС) Дэвид Дэвис несомненно будут изучены. Русские будут очень, очень внимательно следить за этими людьми. Они создадут файл и будут пытаться следить за всем, что они делают", — сказал экс-министр.

Свое мнение британский министр высказал через несколько дней после скандала в США с анонимным документом, рассказывающим, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией об избранном президенте страны Дональде Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed, который сразу заявившил, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Как заявил в Twitter сам будущий президент, американская разведка признала, что опубликованный компромат на него является фальшивкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.