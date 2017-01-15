В Париже началась конференция по палестино-израильскому урегулированию

ПАРИЖ, 15 янв — РИА Новости. Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в воскресенье в Париже.
Министр подчеркнул, что концепция существования двух независимых государств — Палестины и Израиля - находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить, что лишний раз доказывает принятая в конце декабря Советом Безопасности ООН резолюция 2334, призывающая Израиль прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.
По словам Эйро, главные цели конференции: решительно заявить о том, что концепция двух государств является единственно возможным решением по выходу из кризиса, подтвердить готовность международного сообщества внести конкретный вклад в создание условий для организации прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, а также наметить программу действий в этом направлении на ближайшие месяцы.
Россию на конференции в Париже представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.