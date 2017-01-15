Палестинский политик рассказал, чего ждет от переговоров в Москве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Палестина рассчитывает на более крупную роль России в урегулировании ближневосточной проблемы, платформа США за последние 20 лет не принесла результата, заявил РИА Новости член Народного фронта освобождения Палестины Махер Тахер.

Тахер прибыл в Москву на неформальные переговоры по восстановлению палестинского единства, которые проходят 15-17 января в Институте востоковедения РАН при участии восьми палестинских фракций. Организаторы рассчитывают, что встречи помогут палестинцам прийти к единству перед переговорами с Израилем.

"Мы рассчитываем на большую роль России…, мы видим, что Россия возвращает себе роль на Ближнем Востоке, в мире, поэтому она будет играть более заметную роль в палестинской проблеме", — сказал Тахер.

"Если честно, продвижение того, что называлось мирным процессом при господстве США и на американской платформе, показало за 20 лет переговоров, что американская платформа ничего не дала", — добавил политик.

Он отметил, что Палестина находится в поиске новой платформы и рассчитывает на участие всего международного сообщества в решении палестино-израильского конфликта.