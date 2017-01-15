Палестинский политик рассказал, чего ждет от переговоров в Москве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Палестина рассчитывает на более крупную роль России в урегулировании ближневосточной проблемы, платформа США за последние 20 лет не принесла результата, заявил РИА Новости член Народного фронта освобождения Палестины Махер Тахер.
"Мы рассчитываем на большую роль России…, мы видим, что Россия возвращает себе роль на Ближнем Востоке, в мире, поэтому она будет играть более заметную роль в палестинской проблеме", — сказал Тахер.
Он отметил, что Палестина находится в поиске новой платформы и рассчитывает на участие всего международного сообщества в решении палестино-израильского конфликта.