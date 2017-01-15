Минобороны НКР заявило о 30 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (34)

ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 30 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 14 на 15 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 30 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 350 выстрелов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые отряды Армии обороны продолжают сохранять бдительность по всей протяженности передовой и уверенно осуществляют поставленные перед ними боевые задачи.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>