На межпалестинской встрече в Москве обсудят детали бейрутских соглашений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участники межпалестинской встречи в Москве намерены обсудить детали достигнутых на конференции в Бейруте соглашений, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины Кайс Абдулкарим.
"Приглашение на московскую встречу было направлено еще до того, как было принято решение созвать подготовительный комитет в Бейруте. Все стороны приняли его, посчитав положительной инициативой от наших российских братьев… Эта встреча позволит преодолеть сложности, стоящие на пути народного примирения… Мы приехали в Москву с тем, чего достигли в Бейруте, это очень важные вещи. В Москве в ходе диалога мы углубимся в детали достигнутых в Бейруте соглашений и обсудим другие проблемы, особенно в политической сфере", — заявил РИА Новости Абдулкарим.
Демократический фронт входит в состав Организации освобождения Палестины (ООП).
По словам политика, в Бейруте участники встречи обсуждали возможность проведения выборов в Палестине. "Эти выборы должны быть проведены на основе абсолютного пропорциального представительства – каждой стороне дается определенная роль в процессе принятия решений в зависимости от того, какой у нее вес в палестинском обществе", — заявил Абдулкарим.
Предыдущая подобная встреча под эгидой Института востоковедения проходила в Москве в 2011 году.