На межпалестинской встрече в Москве обсудят детали бейрутских соглашений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Участники межпалестинской встречи в Москве намерены обсудить детали достигнутых на конференции в Бейруте соглашений, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины Кайс Абдулкарим.

Заседание комитета по подготовке к Национальной палестинской конференции прошло 10-11 января в Бейруте. В нем впервые приняли участие партия "Исламский джихад" и движение ХАМАС.

"Приглашение на московскую встречу было направлено еще до того, как было принято решение созвать подготовительный комитет в Бейруте. Все стороны приняли его, посчитав положительной инициативой от наших российских братьев… Эта встреча позволит преодолеть сложности, стоящие на пути народного примирения… Мы приехали в Москву с тем, чего достигли в Бейруте, это очень важные вещи. В Москве в ходе диалога мы углубимся в детали достигнутых в Бейруте соглашений и обсудим другие проблемы, особенно в политической сфере", — заявил РИА Новости Абдулкарим.

Демократический фронт входит в состав Организации освобождения Палестины (ООП).

По словам политика, в Бейруте участники встречи обсуждали возможность проведения выборов в Палестине. "Эти выборы должны быть проведены на основе абсолютного пропорциального представительства – каждой стороне дается определенная роль в процессе принятия решений в зависимости от того, какой у нее вес в палестинском обществе", — заявил Абдулкарим.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что 15-17 января в Москве в Институте востоковедения РАН пройдут неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства. Ранее научный руководитель института Виталий Наумкин сообщил РИА Новости, что на переговоры прибудут представители восьми палестинских фронтов.

Предыдущая подобная встреча под эгидой Института востоковедения проходила в Москве в 2011 году.