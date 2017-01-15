В Бахрейне казнили троих мусульман-шиитов за убийство троих полицейских

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Власти Бахрейна в воскресенье казнили троих мусульман-шиитов, признанных виновными в смерти трех полицейских в результате взрыва в марте 2014 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственного прокурора.

Как сообщает агентство со ссылкой на Бахрейнское агентство новостей BNA , троих виновных расстреляли.

В пригороде столицы Бахрейна Манамы 3 марта 2014 года произошел взрыв заминированного автомобиля. В результате теракта погибли двое бахрейнских полицейских и сотрудник правоохранительных органов ОАЭ, проходивший службу в составе размещенных в Королевстве стабилизационных сил стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эти силы были введены в Бахрейн по просьбе властей королевства после обострения противостояния полиции и демонстрантов. Основу контингента составляют саудовские силы.

Шиитская партия "Аль-Вифак" руководила протестным движением в Бахрейне с 2011 года, выступая за демократические реформы и создание конституционной монархии в суннитском королевстве.

В декабре апелляционный суд в Бахрейне подтвердил приговор в отношении оппозиционера Али Сальмана, который руководил партией "Аль-Вифак", он проведет в тюрьме девять лет. Власти задержали его в 2014 году после массовой акции протеста, летом 2016 года партия была распущена по решению суда.