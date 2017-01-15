В Кувейте проверили самолет Eurowings после сообщения о бомбе

ДУБАЙ, 15 янв — РИА Новости. Силы безопасности международного аэропорта Кувейта не обнаружили на борту совершившего в воскресенье утром экстренную посадку в Эль-Кувейте самолета авиакомпании Eurowings никаких взрывных устройств, проверив воздушное судно после сообщения о заложенной бомбе, сообщила кувейтская газета "Аль-Кабас".

В аэропорту Кувейта были усилены меры безопасности после того, как поступило сообщение о бомбе на борту самолета, который летел из султаната Оман в Германию.

Как сообщило издание со ссылкой на источники в службе безопасности, силы безопасности получили информацию, что на борту европейского авиаперевозчика может находиться взрывное устройство, после чего все пассажиры были эвакуированы из самолета, а само воздушное судно отбуксировали в безопасное место. По словам источника издания, после тщательной проверки самолета на его борту не было обнаружено никаких взрывных устройств, и самолет в настоящее время готовится к вылету.