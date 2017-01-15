Число жертв инцидента с перевернувшейся на Ганге лодкой увеличилось до 26

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число погибших в результате инцидента с перевернувшейся лодкой на реке Ганг в индийском штата Бихар возросло до 26 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника.

Ранее сообщалось о гибели 19 человек.

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. По данным издания, лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

"Спасатели ночью извлекли 22 тела, и этим утром были найдены еще четыре тела ", — сообщил агентству секретарь национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии Анирудх Кумар (Anirudh Kumar).

На лодке было 50 человек, что намного больше её штатной вместимости в 30 человек. От 10 до 12 человек смогли самостоятельно выплыть до безопасного места. Восемь человек были спасены и госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил глава сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.

Глава штата Нитиш Кумар ранее поручил провести расследование происшествия.