СМИ сообщили подробности ограбления Ким Кардашьян в Париже

11:1615.01.2017
(обновлено: 12:08 15.01.2017)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французская газета Journal du Dimanche получила в свое распоряжение стенографический отчет показаний звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.
Ранее сообщалось, что десятерым обвиняемым по делу об ограблении Кардашьян были предъявлены обвинения. Среди них предполагаемый организатор преступления.
"Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы узнать, кто это. Ответа не было… Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью "Полиция", — приводит газета слова Кардашьян. Она добавила, что у второго мужчины также была полицейская форма. По ее словам, оба они были европейской внешности и довольно высокого роста.
Как заявила Кардашьян, в момент ограбления она была одета лишь в пеньюар. Ее связали при помощи скотча и проводов. После того, как грабители сбежали, она смогла самостоятельно освободиться. При этом она отметила, что "они были немного неопытны в том, как ее связали".
"Во время ограбления, у них был мобильный телефон гостиницы, который постоянно звонил, они говорили по-французски. Мне показалось, что они сказали, что пора уходить", — отметила Кардашьян. В показаниях она также перечислила все драгоценности, которые были украдены.
Кардашьян ограбили в ночь на 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявляла, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.
Мать семейства Ким Кардашьян
Кардашьян cообщила о своей второй беременности в начале июня. Актриса призналась, что ранее пыталась забеременеть путем искусственного оплодотворения, однако безуспешно. Новая попытка увенчалась успехом.
У пары уже есть дочь Норт Уэст, которая появилась на свет в июне 2013 года.
Родившаяся в Армении 34-летняя Ким Кардашьян и 37-летний Канье Уэст состоят в отношениях с 2012 года. В октябре 2013 года они обручились, в мае 2014 года в Италии прошла свадебная церемония звездной пары.
Ранее Кардашьян неоднократно заявляла о намерении родить еще одного ребенка.
Звездная пара пока не сообщила, какое имя получил новорожденный.
Ким Кардашьян с дочерью и Бейонсе на презентации линии одежды Канье Уэста, февраль 2015 года.
Канье Уэст стал третьим мужем Кардашьян. Ранее Ким была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и за нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Крисом Хамфрисом.
13 апреля 2015 года Ким Кардашьян и Канье Уэст прибыли в Иерусалим, чтобы крестить свою двухлетнюю дочь Норт. Крещение состоялось в приделе Святого Иоанна Богослова, в армянском квартале Иерусалима.
Ким Кардашьян и Канье Уэст после просмотра коллекции Givenchy весна/лето 2016 во время Нью-Йоркской недели моды.
Ким Кардашьян предпочитает всегда быть в центре внимания и знает, как это сделать. Каждое появление на публике актриса превращает в шоу.