В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва в Афганистане, передает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД страны.

Инцидент произошел на обочине одной из дорог в восточной провинции Нангархар. Ответственность пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах).