Расплакавшийся Байден стал поводом для шуток в соцсетях

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.
Фото, на котором президент США вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток в Twitter, касающиеся в первую очередь предположительного разговора между ними.
"tell me how it's gonna be, barack"— Avery Monsen (@averymonsen) January 13, 2017
"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"
"i get to tend the rabbits?"
"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd
" — Барак, скажи, как это будет?
— Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры.
— А мне можно будет присматривать за кроликами?
— Конечно!".
Obama: Joe, I got you something.— Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom…
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki
"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя!
Джо: Это вафельный рожок?
Обама: Это Президентская медаль свободы.
Байден: (плачет) ".
Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.
biden: i am one with the force, the force is with me— Colin Jones (@colinjones) January 14, 2017
obama: what?
biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M
"Байден: сила течет во мне, я един с силой.
Обама: что?
Байден: ничего".
"Байден: Я теперь один из Мстителей?
Обама: Конечно, Джо".
"Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не…
Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо".
"Но я думал, что та пожилая женщина бросила ее в океан в конце (отсылка к "Титанику" — ред.)
Я спустился на дно и достал ее для тебя, малыш.
Ну что ты, не надо было!"
"Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к Гарри Поттеру — ред.)
Обама: Джо, это не…
Байден: Только не Слизерин!
Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".
"Байден: Это за мои успехи в Mario Kart (гоночная видео-игра от компании Nintendo — ред.)
Обама: Джо, это медаль свободы.
Байден: (шепотом) Я буду говорить всем, что получил ее за Mario Kart".
Некоторые пользователи, между тем, решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.
The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32— The Glad Stork (@TheGladStork) January 13, 2017
"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — ред.)".
Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.
В ближайшие дни на смену администрацию Обамы сменит администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.