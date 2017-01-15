Расплакавшийся Байден стал поводом для шуток в соцсетях

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Момент награждения вице-президента Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в интернет-мем, сообщает Mashable.

Фото, на котором президент США вешает медаль на шею прослезившегося вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток в Twitter, касающиеся в первую очередь предположительного разговора между ними.

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd — Avery Monsen (@averymonsen) January 13, 2017

​" — Барак, скажи, как это будет?

— Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры.

— А мне можно будет присматривать за кроликами?

— Конечно!".

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom…



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017

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"Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя!

Джо: Это вафельный рожок?

Обама: Это Президентская медаль свободы.

Байден: (плачет) ".

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.

biden: i am one with the force, the force is with me



obama: what?



biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M — Colin Jones (@colinjones) January 14, 2017

​"Байден: сила течет во мне, я един с силой.

Обама: что?

Байден: ничего".

"Байден: Я теперь один из Мстителей?

Обама: Конечно, Джо".



"Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не…

Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо".



"Но я думал, что та пожилая женщина бросила ее в океан в конце (отсылка к "Титанику" — ред.)

Я спустился на дно и достал ее для тебя, малыш.

Ну что ты, не надо было!"



"Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к Гарри Поттеру — ред.)

Обама: Джо, это не…

Байден: Только не Слизерин!

Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".



"Байден: Это за мои успехи в Mario Kart (гоночная видео-игра от компании Nintendo — ред.)

Обама: Джо, это медаль свободы.

Байден: (шепотом) Я буду говорить всем, что получил ее за Mario Kart".

Некоторые пользователи, между тем, решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.

The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32 — The Glad Stork (@TheGladStork) January 13, 2017

​"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — ред.)".

Для Байдена вручение медали, судя по всему, стало сюрпризом. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.

В ближайшие дни на смену администрацию Обамы сменит администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.