Из Таиланда в Москву эвакуировали российского режиссера, впавшего в кому

БАНГКОК, 15 янв – РИА Новости. Из Таиланда в Москву эвакуировали кинорежиссера-документалиста Федора Кудряшова, который впал в кому в декабре после несчастного случая на курорте Паттайя, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

Кудряшов будет лететь в специальном медицинском модуле, полностью оборудованном для перевозки человека, находящегося в подобном состоянии.

"Самолет "Аэрофлота"… вылетел из Бангкока в 13.00 по местному времени (09.00 мск)", — сообщил агентству дипломат, провожавший режиссера и его родных до самолета в международном аэропорту Суваннапхум.

По словам таиландских врачей и прибывших за россиянином их коллег, состояние Кудряшова уже в течение достаточно длительного времени остается стабильно тяжелым. Это позволило организовать его перевозку в Россию самолетом.

Тридцатитрехлетний Кудряшов, отдыхавший в Паттайе с семьей, во время купания в море 21 декабря попал под гидроцикл, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Режиссеру сделали две операции, в том числе одну, связанную с трепанацией черепа.