Путина попросили разобраться с проблемой коррупции в Мексике

МЕХИКО, 15 янв – РИА Новости. Петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для решения имеющихся у страны проблем появилась на сайте change.org.
"Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю", — отмечает автор обращения под ником Freppo Sovietico. Сама петиция озаглавлена как "Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства".
"Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке", — отмечает автор.
Петиция набрала уже несколько тысяч голосов.