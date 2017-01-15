СМИ рассказали о планах команды Трампа "выгнать" журналистов из Белого дома
08:3815.01.2017
(обновлено: 09:03 15.01.2017)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает возможность переноса пресс-центра из Белого дома в другое здание, пишет журнал Esquire со ссылкой на трех высокопоставленных источников.
Если план по переносу пресс-корпуса будет одобрен, представители СМИ будут приниматься в конференц-центре Белого дома рядом с историческим парком-площадью Лафайет-сквер, либо в здании бывшей административной канцелярии, также рядом с резиденцией президента США.
"Никакого решения принято не было", — приводит журнал заявление официального представителя Трампа Шона Спайсера. Тем не менее он признал, что "проводились некоторые обсуждения в отношении того, как это осуществить".
"Было проявлено очень много интереса к президенту Дональду Трампу. Вопрос заключается в том, достаточно ли комнаты с 49 местами. Когда мы проводили пресс-конференцию, мы получили сотни запросов, и ограничились 400. Есть ли возможность потенциально позволить большему числу представителей СМИ стать частью этого? Мы это обсуждаем", — поясняет причины возможного переноса журналистского корпуса Спайсер.
Возможное перемещение может быть связано с мнением переходной команды избранного президента о том, что освещение деятельности Трампа в СМИ было подано в крайне враждебном ключе. "Они являются оппозиционной партией. Я хочу, чтобы их не было в здании. Мы забираем пресс-центр", — цитирует журнал слова одного из источников.
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Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
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