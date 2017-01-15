В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В США активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Порядка двух тысяч человек, несмотря на непогоду, вышли на митинг к мемориалу Мартина Лютера Кинга. Лидеры протестующих призывали остальных к борьбе за права меньшинств и за сохранение реформы Obamacare, которую Трамп обещал отменить. Агентство также отмечает, что демонстранты обещали защищать успехи в избирательном праве и уголовном правосудии в течение президентства Трампа.

"Мы маршируем под проливным дождем, потому что мы хотим, чтобы народ понял, что понадобится больше чем одни выборы, чтобы поменять то, за что мы боролись, то чего мы добились", — заявил один из организаторов митинга и лидер движения Альфред Шарптон (Al Sharpton).

На митинг пришло меньше людей, чем планировали организаторы, однако, по словам Шарптона, он остался удовлетворен явкой, учитывая плохую погоду — дождь и температуру воздуха чуть выше нуля.

Разрешение на проведение протестов до, после и в течение церемонии инаугурации Трампа получили порядка 30 групп.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.