В Бразилии от вспышки желтой лихорадки скончались почти 40 человек

МЕХИКО, 15 янв – РИА Новости. Медицинские власти Бразилии расследуют причины смерти 38 человек, скончавшихся, предположительно, в результате вспышки желтой лихорадки в штате Минас-Жерайс.

По сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже выявлены 133 возможных случая заболевания. Губернатор Минас-Жерайса Фернанду Пиментал объявил на территории штата чрезвычайную ситуацию из-за вспышки заболевания.

Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью, сообщает канал Globo.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.