СМИ: Трамп хочет использовать фото с Путиным для усиления своего влияния

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Советник избранного президента США Дональда Трампа считает, что Трамп хочет использовать фото с президентом Владимиром Путиным в ходе возможной встречи в Рейкьявике для усиления своего влияния, пишет воскресное издание газеты Times.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице будет первой зарубежной поездкой Трампа. Также, как отмечает издание, избранный президент США намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.

По мнению неназванного советника Трампа, такая встреча сыграет на руку российскому лидеру в плане "демонстрации крупного игрока на мировой арене". "Что хочет Путин? Престиж – центральная сцена на саммите, встреча один на один, рука на спине Трампа", — цитирует газета советника избранного президента США.

Как отметил советник, встреча в Рейкьявике с российским лидером также даст США "огромные рычаги для воздействия". "Трамп — мастер извлечь выгоду из фото (с Путиным — ред.), и он использует это умение", — считает он. При этом советник не уточнил, говорит ли он о рычаге влияния Трампа на Россию или о рычаге влияния в мире вообще.

В МИД Исландии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что встреча лидеров РФ и США возможна не раньше вступления Трампа в должность президента. Путин на большой пресс-конференции заявил о готовности для обсуждения всех стоящих перед двумя странами вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.