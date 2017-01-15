СМИ: десятки высокопоставленных китайских военных оставят свои посты

ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Почти 50 высокопоставленных военных чинов Народно-освободительной армии КНР (НОАК), включая генералов, могут в ближайшее время оставить свои посты, пишет в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, речь идет о высокопоставленных военных, среди которых 18 генералов. По словам источников, они оставят свой пост до 19-го съезда Компартии КНР, который состоится осенью в Пекине.

Источники газеты отметили, что предстоящие изменения в руководстве китайской армии связаны с желанием властей продвигать по службе новое поколение офицеров, для чего "ветераны" должны уступить дорогу более молодым талантам, которые будут управлять армией. Отмечается, что многие из высокопоставленных военных, которые могут покинуть свой пост, в скором времени достигнут возраста выхода на пенсию.

Как заявил газете South China Morning Post военный эксперт из Гонконга Лян Голян, предстоящие перестановки в НОАК являются частью усилий председателя КНР Си Цзиньпина по сокращению численности армии, повышению ее профессионализма и эффективности.

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией своих вооруженных сил. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что технологические инновации "являются ключевым фактором усовершенствования армии страны и национальной обороны". По мнению китайского лидера, будущее НОАК зависит от инноваций и реформ. По его словам, 13-й пятилетний план (2016-2020 годы) является крайне важным для развития национальной обороны и вооруженных сил.

Председатель КНР ранее объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.