МИД Исландии прокомментировал сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.
Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. Новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице будет первой зарубежной поездкой Трампа.
В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.