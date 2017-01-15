МИД Исландии прокомментировал сообщения о возможной встрече Трампа и Путина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

"Правительство Исландии не получало запрос об этом. Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, мы воспримем это позитивно и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией", — говорится в заявлении главы МИД Исландии Гудлаугура Тор Тордарсона (Gudlaugur Thór Thórdarson).

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. Новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице будет первой зарубежной поездкой Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.