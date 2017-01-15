СМИ: Трамп начнет работу по договоренности с РФ о ядерном нераспространении

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений, сообщает газета Sunday Times.

"В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения", — говорится в сообщении издания.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть.