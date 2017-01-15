МИД Польши обвинил Туска в призывах к антипольской политике

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что экс-премьер Польши, глава Евросовета Дональд Туск призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны.

Ранее Туск, комментируя парламентский кризис в Польше, заявил о необходимости его быстрого и позитивного разрешения, увязав сложившуюся ситуацию с позицией страны в Европе и отметив, что "все наблюдают за тем, что происходит в польском парламенте, с беспокойством и непониманием". Глава Евросовета выразил мнение, что разрешением кризиса должна заняться в первую очередь власть.

"Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны. Но в политике, как видно, все возможно", — прокомментировал слова Туска Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

По словам министра, у него нет информации о том, чтобы Туск обращался к польским властям за поддержкой при возможном переизбрании на второй срок на посту главы Евросовета.

"Это также является проявлением некой наглости, предположение, что его ничто не связывает со страной, с нашей дипломатией, с польским правительством. Если он захочет остаться на этой должности, то будет реализовывать это какими-то международными маневрами", — предположил он.

Ващиковский также подчеркнул, что ситуация в польском парламенте не оказала серьезного влияния на позиции страны в мире, этот вопрос не вызвал широкой заинтересованности.

Парламентский кризис разразился в Польше после того, как оппозиция 16 декабря заблокировала пленарный зал сейма, выступая против отстранения от участия одного из депутатов в заседании и планов ограничить работу СМИ в парламенте. Спикер сейма провел заседание в другом помещении, где были приняты ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция читает данные документы незаконными, протест в сейме продолжался до начала следующего заседания сейма 11 января. Несмотря на акцию, бюджет был принят сенатом и подписан президентом. Оппозиция прекратила блокировать сейм, но анонсировала другие формы протестов и по-прежнему считает бюджет принятым незаконно.