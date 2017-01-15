МИД Польши обвинил Туска в призывах к антипольской политике

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что экс-премьер Польши, глава Евросовета Дональд Туск призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны.
"Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны. Но в политике, как видно, все возможно", — прокомментировал слова Туска Ващиковский в интервью изданию wPolityce.
По словам министра, у него нет информации о том, чтобы Туск обращался к польским властям за поддержкой при возможном переизбрании на второй срок на посту главы Евросовета.
"Это также является проявлением некой наглости, предположение, что его ничто не связывает со страной, с нашей дипломатией, с польским правительством. Если он захочет остаться на этой должности, то будет реализовывать это какими-то международными маневрами", — предположил он.
Ващиковский также подчеркнул, что ситуация в польском парламенте не оказала серьезного влияния на позиции страны в мире, этот вопрос не вызвал широкой заинтересованности.