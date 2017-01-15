NYT: команда Трампа задумалась о расходах США на страны Африки

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Позиция избранного президента Дональда Трампа по взаимодействию с африканскими странами пока неизвестна, однако ряд подготовленных вопросов его переходной команды к госдепартаменту США указывает на скептическое отношение к объему расходов на гуманитарную помощь континенту, пишет газета New York Times.
"Как американский бизнес конкурирует в Африке? Мы проигрываем китайцам? С большой коррупцией в Африке, сколько наших выделенных средств украдено? Зачем мы должны тратить эти фонды на Африку, когда мы страдаем здесь в США? Мы боролись с Аш-Шабаб (сомалийская группировка — ред.) десять лет, почему мы не выиграли?", — приводит New York Times некоторые вопросы команды Трампа.
Другие вопросы касались приоритетов по торговым соглашениям с африканскими странами, в частности по AGOA, предусматривающим импорт нефтепродуктов.
Избранный президент Дональд Трамп начинает полномочия главы США после инаугурации 20 января.