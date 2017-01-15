Испанская делегация обсудит в Саудовской Аравии поставки пяти корветов

МАДРИД, 15 янв – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI прибыл в Саудовскую Аравию. Кроме главы испанского государства в страну приехали десятки предпринимателей, в том числе руководство судостроительной компании Navantia, которое обсудит подписание контракта на поставку в арабскую страну пяти корветов на сумму более чем два миллиарда евро.

Военные контракты



Этот визит главы Испании откладывался уже два раза – он был назначен еще на февраль прошлого года, тогда испанский король не смог посетить Эр-Рияд из-за нестабильной политической ситуации. В ноябре поездку пришлось отменить буквально за несколько часов до вылета из-за смерти брата короля Саудовской Аравии принца Турки ибн Абдель Азиза Аль Сауда.

Самолет с испанской делегацией, куда вошли также министр иностранных дел Альфонсо Дастис, министр развития Иньиго де ла Серна, а также госсекретари по обороне Агустин Конде, по торговле Мария Луиса Понсела и инфраструктуре, транспорту и жилищному строительству Хулио Гомес-Помар, приземлился в Международном аэропорту Короля Халида вечером в субботу. Главу испанского государства встречал принц Фейсал бин Бандар аль Сауд (Faisal bin Bandar al Saud).

В дни визита короля (он продлится до 16 января) в Эр-Рияде также будут находиться десятки испанских предпринимателей, в том числе президент испанской судостроительной компании Navantia Хосе Мануэль Ревуэльта (José Manuel Revuelta). Именно эта компания планирует подписать с саудовской стороной крупный контракт на строительство пяти корветов на общую сумму более двух миллиардов евро. Как сообщают в компании, "обсуждение контракта находится в продвинутой стадии". Ранее испанские СМИ сообщали, что контракт будет подписан уже во время визита испанской делегации в Эр-Рияд, однако официального подтверждения по поводу сроков подписания нет. Это соглашение обеспечит рабочими местами около трех тысяч человек на судоверфях в Ферроле (автономное сообщество Галисия) и Кадисе (автономное сообщество Андалусия).

Не исключено, что в Эр-Рияде будут обсуждать и другие военные контракты. Испания занимает седьмое место в мире по экспорту вооружений: сумма поставок вооружений и военной техники в различные страны мира за первые шесть месяцев 2016 года составила 1,837 миллиарда евро, согласно данным Государственного секретариата по торговле.

Сумма поставок испанского оружия и техники в Саудовскую Аравию за первые шесть месяцев прошлого года достигла 70 миллионов евро. А осенью правительство сняло ограничение на поставки артиллерийских боеприпасов в Саудовскую Аравию на сумму в 40 миллионов евро.

Несмотря на то, что король Фелипе VI непосредственно не будет принимать участие в заключении каких-либо соглашений (его задача – продвижение общих государственных интересов Испании в Саудовской Аравии), предполагается, что визит поможет "создать необходимый благоприятный климат" для подписания конкретных контрактов, отмечают испанские СМИ.

Из аэропорта король Фелипе отправился во Дворец короля Сауда. Встреча с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоится в воскресенье, глава Саудовской Аравии даст обед в честь главы испанского государства, после этого состоятся двусторонние переговоры лидеров двух стран. Кроме того, Фелипе VI встретится в воскресенье с представителями испанской диаспоры в Саудовской Аравии.

Критика визита



Против визита Фелипе VI в Эр-Рияд выступили ряд правозащитных организаций и политических партий, в том числе Podemos и "Левые республиканцы Каталонии", которые заявляют о многочисленных нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и обвиняют саудовские власти в совершении военных преступлений в Йемене. Министр иностранных дел Альфонсо Дастис в минувший четверг пообещал в конгрессе депутатов "напомнить о правах человека" во время поездки.

Amnesty International просит короля Испании "использовать свое влияние", чтобы поставить перед саудовским руководством вопрос о правах человека. "Организация призывает испанскую делегацию не только обсуждать политику и бизнес на двусторонних переговорах, но и использовать свое влияние, чтобы прекратились авианалеты на гражданское население в Йемене", — заявили в организации.

В письме на имя главы государства, направленном еще в ноябре, Amnesty International также призвала Фелипе VI обратиться с просьбой к саудовскому королю заменить другой мерой пресечения смертный приговор, вынесенный за участие в акциях протеста Али аль-Нимру, племяннику шиитского проповедника Нимр ан-Нимра, казненного 2 января 2016 года. Участие в акциях протеста Али аль-Нимр принимал, когда был несовершеннолетним.

Кроме того, Amnesty International выступила против поставок корветов в Саудовскую Аравию. "Вопрос в том, является ли законным этот контракт. Он определенно незаконен", — заявил эксперт по поставкам вооружений из испанского отделения Amnesty International Альберто Эстевес. По его словам, поставка оружия, которое может быть использовано против гражданского населения, противоречит решениям ООН.

Железная дорога в пустыне

В ходе визита Фелипе VI проведет переговоры с министром финансов Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Ядааном.

Предполагается, что госсекретарь по обороне Агустин Конде встретится со своим саудовским коллегой, а министр развития – с президентом Организации саудовских железных дорог (Saudi Railways Organization) Румейхом бин Мохаммедом аль-Румейхом (Rumaih bin Mohamed al Rumaih), с которым обсудит ход выполнения контракта по строительству высокоскоростной железной дороги в пустыне между Меккой и Мединой, которым занимаются в том числе испанские компании Renfe, ADIF, INECO, Copasa, OHL и Talgo. Общая сумма контракта — 6,7 миллиарда евро. Этот контракт был заключен еще в 2011 году, его лоббировал бывший глава государства, король Хуан Карлос, отец Фелипе VI, который давно поддерживает личные связи с саудовской королевской семьей.

Кроме того, ряд испанских строительных компаний, в том числе FCC, участвуют в строительстве метро в Эр-Рияде, а Técnicas Reunidas — в модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

В понедельник Фелипе VI встретится с испанскими и саудовскими предпринимателями в рамках экономического форума в торговой палате Эр-Рияда.