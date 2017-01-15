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В мире

Пушков назвал "маразмом" идею Европарламента о юридическом статусе роботов

00:2415.01.2017
(обновлено: 06:12 15.01.2017)
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Роботы. Архивное фото
© AFP 2017

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "маразмом" идею европарламентариев наделить роботов юридическим статусом и возложить на них ответственность за совершенные действия.

Робот. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Европарламентарии могут предоставить роботам юридический статус

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса "электронных лиц".

"Защита прав" в зоне маразма. В Европарламенте озаботились правами роботов как "электронных лиц". А скоро им дадут больше прав, чем людям", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Европарламента, также предполагает возможность возложить на них ответственность за совершаемые ими действия. По мнению автора документа, по мере того, как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их "лишь орудиями в руках других субъектов" — производителя, владельца или пользователя.

Автор законопроекта, представитель социалистов из Люксембурга Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) считает, что сейчас из-за внедрения роботов, андроидов и других форм искусственного интеллекта в мире происходит "технологическая революция", и ЕС необходимо установить базовые этические принципы и юридические рамки, регулирующие работу устройств.

Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента. Ожидается, что в полном составе депутаты рассмотрят законопроект в феврале.

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