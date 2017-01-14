"Пусть убираются". Как немцы отреагировали на переброску танков из США

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители немецкого Котбуса в интервью радиостанции Rundfunk Berlin-Brandenburg назвали переброску американских танков через свой город "провокацией" и потребовали прекратить конфронтацию с Россией.

Один пожилой горожанин отметил, что вид танков, идущих на Восток, "привел его в ужас" и напомнил о детстве, когда колонны вермахта двигались в сторону западной границы СССР. При этом он считает, что страх Варшавы перед Москвой "явно преувеличен". "Я не верю в то, что Россия может напасть на Польшу", — ответил он корреспонденту.

Второй опрошенный заявил, что Германия даже не пытается искать диалога с РФ, а наращивание военного присутствия у российских границ является "провокацией". "Я считаю, что это неправильно", — сказал он.

Еще один житель Котбуса потребовал, чтобы "так называемые друзья" Германии "убирались прочь". Его беспокоит то, что американские танки будут стоять в 100 километрах от немецкой границы. "Я не знаю, как долго Путин будет за всем этим просто следить. Мы должны развивать дружеский диалог. Нам не нужна конфронтация", — заявил он в интервью местной радиостанции.

Американские танки, доставленные в начале года в немецкий порт Бремерхафен, 12 января прибыли в польский город Жагань. Боевая техника поступит в распоряжение 4-ой пехотной дивизии США, численностью 3500 военнослужащих.