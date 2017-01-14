Эстония надеется проводить тендеры по закупке вооружений с союзниками

ТАЛЛИН, 14 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстония надеется проводить тендеры по закупке вооружений совместно с союзниками, помочь в этом могут специалисты открывшегося накануне в Таллине Центра оборонных инвестиций, сообщил в субботу новостной портал эстонского телерадиовещания ERR.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), который будет заниматься проведением конкурсов государственных поставок и управлением недвижимостью, в пятницу был торжественно открыт в Таллине. Центр обеспечит общее руководство госпоставками и развитием инфраструктурных проектов, повысит качество закупок, обеспечит проведение строительной и экологической экспертизы, сделает весь процесс более прозрачным и эффективным.

По мнению директора центра полковника Рауно Сирка, открытие центра могло бы также помочь в проведении совместных тендеров с союзниками. Подобный опыт у Эстонии уже имеется. Так, в 2013 году в рамках проведенного совместно с Финляндией тендера Эстония закупила радиолокационные системы GM 403В, относящиеся к семейству Ground Master, у французской компании Thales-Raytheon Systems Company S.A.S. Финляндия получила 10 РЛС, Эстония — две РЛС, заплатив за них 22,4 миллиона евро.

"Согласно стратегии развития государственной обороны, мы планируем закупки противотанкового вооружения, в том числе дальнего радиуса стрельбы. Совсем скоро планируем также объявить конкурс по закупке ручного огнестрельного оружия. Сейчас наша работа ведется именно в этих направлениях. Но конкретных решений пока что нет", — сказал директор центра полковник Рауно Сирк.

В нынешнем году Центр оборонных инвестиций намерен провести 430 тендеров на общую сумму 159 миллионов евро. Самые важные закупки — это приобретение БМП CV9035 и модернизация кораблей ВМС. Кроме этого, центр будет закупать самоходные артиллерийские установки и стрелковое вооружение. В приоритете стоит и дополнительное приобретение противотанковых ракет, оборудования связи, приборов ночного видения, минометов и артиллерийских орудий.