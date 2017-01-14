В США байкеры встанут "стеной из мяса" ради порядка на инаугурации Трампа

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Основатель сообщества байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что его организация готова создать живую стену для защиты граждан на инаугурации избранного президента Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.
"Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса", — сказал Кокс в эфире Fox News. Телеведущие попросили объяснить, что Кокс имеет ввиду, говоря о "стене из мяса". "Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции", — пообещал Кокс, отметив, что байкеры его организации все же ожидают мирную передачу власти новому главе государства.
По данным Fox News, многие противники правления Дональда Трампа заявили, что собираются устроить массовый протест во время инаугурации в Вашингтоне.